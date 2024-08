Calciomercato Udinese – Perez è del Porto: ecco tutte le cifre dell’affare

L'Udinese continua a lavorare sul mercato e in queste ore sta ufficializzando e disponendo tutti gli ultimi passaggi per completare la cessione di Nehuen Perez al Porto . Il difensore centrale nel giro della Nazionale è pronto per il salto di qualità e di conseguenza l'inizio delle coppe europee.

La trattativa si è chiusa per una cifra estremamente vicina ai 17 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto secondo Fabrizio Romano. Il calciatore proprio in queste ore è atteso in quel di Oporto.