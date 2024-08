Mercato Udinese – Perez resta? Arriva l’assist della Vecchia Signora

Nehuen Perez si prepara per restare in bianconero, nel frattempo arriva un ottimo assist da parte della Vecchia Signora: tutti i dettagli

Da un paio di giorni sembra essere solo questione di tempo prima che arrivi la conclusione dell'affare tra l'Udinese e il Porto per Nehuen Perez . Invece potrebbe esserci proprio nelle ultime ore una sorpresa molto interessante. Infatti il club Lusitano sembra aver messo sotto osservazione un altro difensore che veste sempre la maglia bianconera, ma avrebbe un prezzo molto più vantaggioso.

Tiago Djalò non ha convinto Thiago Motta e di conseguenza dopo soli sei mesi dovrebbe arrivare l'addio ufficiale. Proprio per questo motivo il Porto fiuta l'affare visto che il costo sarebbe nettamente inferiore. Al momento solo suggestioni, ma chissà che non possano prendere quota nel corso delle prossime ore. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'affare Samardzic <<<