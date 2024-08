Mercato Udinese – Perez resta? Le ultime indiscrezioni sono chiare

Nehuen Perez ha deciso di restare in bianconero e continuare a vestire la maglia del club del Friuli Venezia Giulia. Ecco le ultimissime

Nehuen Perez ha deciso in queste ore se iniziare una nuova avventura lontana dall'Udinese oppure continuare con il club che lo ha fatto esordire nella massima serie del calcio italiano. L'offerta del Porto degli ultimi giorni sembrava poter essere risolutiva. La società portoghese non aveva fatto i conti proprio con i bianconeri e le possibili richieste che ci sarebbero state.

Non a caso l'affare è andato in frantumi nelle ultime ore dopo che il club Luisitano ha messo sul piatto 13 milioni. Contro la richiesta dell'Udinese da ben 20. La sensazione è che Nehuen possa continuare ad essere una pedina importante per i bianconeri.