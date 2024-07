Calciomercato Udinese, Perez rimane un obiettivo concreto della Dea

Il difensore argentino non ha fatto parte della spedizione Albiceleste in Copa America e anche per questo è stato oggetto di numerose voci di mercato. Perez ha una clausola di recompra di circa 15 milioni valida per l'Atletico Madrid fino al 2025. Per chiudere l'affare l'Atalanta dovrebbe andare un po' oltre a quella cifra. Il centrale piace, vedremo fin dove i bergamaschi si spingerà no per lui.