Mercato Udinese – Non solo Perez e Samardzic, De Laurentiis vuole Lucca

Nehuen Perez e Lazar Samardzic non sono gli unici due obiettivi del nuovo Napoli. In queste ore prende quota il possibile affare Lucca

Il Napoli e l'Udinese sembrano lavorare in simbiosi da diverse stagioni, ma in questo ultimo periodo sono diverse le trattative tra i due club. Si è partita quest'inverno dall'affare Lazar Samardzic, poi naufragato poiché inizialmente il progetto non convinceva il giovane asso serbo. Subito dopo si è passati a Nehuen Perez, dove l'affare è saltato per una serie di commissioni tra agenti e procuratori.