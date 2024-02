Mercato Udinese | La permanenza di Perez ha bloccato l’arrivo di Valentini

Negli ultimi giorni di calciomercato l' Udinese ha seriamente valutato la possibilità di acquistare Nicolás Valentini , difensore argentino classe 2001. Con Nehuen Perez a un passo dal Napoli fino a domenica scorsa il club friulano era pronto a investire per un nuovo centrale. Il calciatore del Boca Juniors era in scadenza di contratto. Sarebbe stato quindi un affare prenderlo in ottica futura.

Il motivo della fumata nera è stata la non cessione di Nehuen Perez. L'ex Atletico è stato infatti mollato dal Napoli al momento delle firme. E l'Udinese, di conseguenza, non ha accelerato per Valentini: fino a mercoledì sera la società friulana ha comunque valutato la possibilità di presentare un'offerta per un prestito con diritto di riscatto, salvo poi decidere di mollare la presa.