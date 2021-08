Calciomercato Udinese – La raffica del sabato: ci sono pesanti novità

Pierpaolo Marino è a lavoro. L’Udinese non è ancora completa. O meglio, la squadra è pronta e gli 11 titolare sono già stati scelti. È evidente il fatto che si possa ancora fare qualcosa in più. Il tempo stringe. Serve un nuovo innesto per reparto a partire dalla retroguardia. Un centrocampista e un altro attaccante oltre a Success. Dopo mesi di trattative, suggestioni e voci di mercato, non sarebbe molto “saggio” cominciare il campionato con l’ansia di aspettare l’inizio della sessione invernale di mercato (3 gennaio - 31 gennaio). Bisogna intervenire subito. Success è pronto per essere ufficializzato. Ovviamente, contro la Vecchia Signora di Allegri non ci sarà. Adesso, però, veniamo al dunque. Ecco la raffica del sabato! Ci sono grandi novità.Cominciamo subito <<<