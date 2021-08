Calciomercato Udinese – La pazza idea di Cairo e il piano di Marino

Penultimo giorno di mercato. Se succederà qualcosa, accadrà tra oggi e domani. I direttori sportivi delle 20 squadre di Serie A non hanno un minuto da perdere. Il mercato dell'Udinese è veramente finito?

Per certi versi ci piacerebbe che lo fosse, per altri un pò meno. Ma andiamo per gradi. Cerchiamo di fare il punto della situazione riguardo ciò che sta accadendo nel migliore dei modi. Bisogna procedere con ordine. Cominciamo.