L'Udinese continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita nonostante le prossime sessioni siano ancora parecchio distanti. Il motivo per cui si sta lavorando con questa velocità? Logico, il club ha bisogno di inserire all'interno della sua rosa dei calciatori di primissimo livello e soprattutto difendersi dalle avances degli avversari.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Piazza pulita Pozzo? Tre verso l’addio a gennaio
udinese
Calciomercato Udinese – Piazza pulita Pozzo? Tre verso l’addio a gennaio
Una vera e propria piazza pulita quella che potrebbe mettere a referto la famiglia Pozzo. Tutti i dettagli su un possibile triplo addio
Nelle ultime ore sono ben tre i calciatori ad essere stati messi sotto osservazione. Profili di assoluto spessore, ma soprattutto calciatori che sono sempre stati dei titolari nel corso della loro carriera. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo triplo possibile addio. I tre interessamenti <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA