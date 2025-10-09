Calciomercato Udinese – Piazza pulita Pozzo? Tre verso l’addio a gennaio

L'Udinese continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita nonostante le prossime sessioni siano ancora parecchio distanti. Il motivo per cui si sta lavorando con questa velocità? Logico, il club ha bisogno di inserire all'interno della sua rosa dei calciatori di primissimo livello e soprattutto difendersi dalle avances degli avversari.