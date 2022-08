Calciomercato Udinese – Pinzi verso la cessione: il punto della situazione

Il team bianconero continua il suo processo di crescita. Nelle ultime ore stanno arrivando diverse novità sul fronte delle cessioni

La prima squadra del Friuli Venezia Giulia continua a lavorare sul mercato con il solo obiettivo di liberare la rosa dai diversi esuberi. Stiamo parlando di una squadra che ha acquistato molto e non vede l'ora di fare la differenza per potersi assicurare un posto nella parte sinistra della classifica. Si continua a fare del proprio meglio e non si vede l'ora di dire la propria sul campo da gioco proprio per puntare ai piani alti della classifica. Nelle ultime ore sta prendendo quota la cessione di un centrocampista che arriva dalla primavera. Stiamo parlando di un calciatore con delle doti veramente molto interessanti.

Il nome al centro dell'articolo non vede l'ora di provare una nuova esperienza e rendersi protagonista sin da subito. Le prossime ore sono decisive e stiamo parlando di Riccardo Pinzi. Il primavera sa che quest'anno non potrà più dare una mano alla causa di Jari Sturm e di conseguenza deve trovare un'altra destinazione che possa valorizzarlo. Nelle prossime ore potrebbe arrivare finalmente la chiamata da una nuova squadra che li regali la chance di emergere definitivamente. Una società sembra essere in pole position e non vede l'ora di assicurarsi le sue prestazioni da ottimo centrocampista.

Il nuovo team interessato

La squadra che è pronta per fare il possibile è la Fermana di mister Domizzi (un'altra vecchia conoscenza per la squadra del presidente Pozzo). Le prossime ore saranno decisive e di conseguenza il passaggio si prospetta a titolo definitivo per il figlio d'arte. Si spera che in questa nuova esperienza anche il centrocampista riesca a trovare lo spazio per emergere e chissà tornare a vestire la maglia bianconera in un futuro prossimo.