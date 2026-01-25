mondoudinese udinese news udinese mercato Mercato Udinese – Pizarro saluta i bianconeri: i dettagli sulla cessione

udinese

Mercato Udinese – Pizarro saluta i bianconeri: i dettagli sulla cessione

Pizarro e Palacios
Damian Pizarro è pronto per salutare in via definitiva la squadra bianconera. Ecco tutti i dettagli sulla cessione dall'altra parte del Mondo
Lorenzo Focolari Redattore 

L'avventura di Damian Pizarro con la maglia dell'Udinese è pronta per giungere alla parola fine (almeno per il momento). Il calciatore che nel corso della prima parte di stagione ha detto la sua in Ligue 1, dovrebbe mettere a referto la firma per una squadra locata dall'altra parte del Mondo. Un trasferimento che serve al club per sperare nella rinascita di un attaccante che in Europa sembra essersi perso.

Il team pronto per assicurarsi le sue prestazioni è il Racing de Avellaneda. Per il 20enne, però, ci sarà la cessione in prestito sintomo di quanto l'Udinese creda ancora nelle sue capacità. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Triplo colpo per i bianconeri? Tutti i dettagli <<<

Leggi anche
Calciomercato Udinese – Triplo colpo bianconero: affare totale da 15 milioni
Calciomercato Torino – Colpo dal Tottenham: Cairo chiude per un top

© RIPRODUZIONE RISERVATA