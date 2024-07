Mercato Udinese | Pongracic è della Viola, ma resta viva l’idea Bijol

Prende forma il valzer dei difensori in Serie A. Dopo aver preso Moise Kean per l'attacco, la Fiorentina si prepara a cedere Milenkovic al Nottingham Forest ed è costretta ora a cercare un sostituto. Il suo sostituto sarà Marín Pongracic del Lecce, per il quale il Rennes si era fatto avanti non riuscendo però a finalizzare l'operazione.