Sorpasso di Simone Scuffet su Guglielmo Vicaro per la porta neroverde. Per il Pordenone la trattativa con l’Udinese sembra essere meno complicata rispetto a quella con il club gialloblù. Il calciatore di Remanzacco, classe 1995 in prestito la scorsa stagione allo Spezia, gradisce la destinazione, ora si attende il sì della società bianconera.

FONTE Messaggero Veneto