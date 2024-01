Mercato Udinese / Per il post-Perez un nuovo argentino: tutti i dettagli

L'Udinese continua a lavorare e muoversi in caso di un possibile addio da parte di Nehuen Perez. Ecco tutti i dettagli sul possibile affare

L'argentino Nehuen Perez continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, senza pensare troppo alle voci di mercato che lo vedono vicino al Napoli. Nel frattempo l'Udinese non sta fermo a guardare ed anzi si muove molto bene ed alla ricerca di un nuovo possibile sostituto per la difesa.