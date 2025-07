Calciomercato Udinese – Pozzo batte Atalanta e Toro? In arrivo il centrale

Giampaolo Pozzo continuano a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La società sta cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione che vuole essere un'annata in cui si alza l'asticella. Portare il club nella parte sinistra della classifica è fondamentale, dopo più di 10 anni senza il raggiungimento di questo obiettivo.