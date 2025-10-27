Calciomercato Udinese – Pozzo batte Inter e Chelsea? Colpo dalla Francia

L'Udinese nonostante qualche critica di troppo sui risultati raggiunti, sta dando dimostrazione di essere una squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario e condurre un campionato anche nella parte sinistra della classifica.

Il club allenato da mister Kosta Runjaic si trova a dodici punti in classifica e paradossalmente a sole tre lunghezze da un piazzamento in Champions League. Allo stesso tempo la società sta preparando un colpo che sarebbe clamoroso. Pozzo pronto a soffiare l'attaccante ad Inter e Chelsea <<<