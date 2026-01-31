La squadra bianconera gestita dalla famiglia Pozzo continua a lavorare in maniera egregia di settimana in settimana. Un club che ha messo a referto diversi risultati sorprendenti nel corso di questa stagione e vuole continuare a fare la differenza.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Pozzo batte Marotta: ecco il nuovo centrale
udinese
Calciomercato Udinese – Pozzo batte Marotta: ecco il nuovo centrale
Sembra essere solo questione di tempo, ma la famiglia Pozzo ha battuto i neroazzurri di Milano per arrivare ad un difensore di primo livello
Nell'ultimo periodo un nuovo profilo è stato messo sotto osservazione. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli con la società che sta cercando di chiudere un profilo di primissimo livello. Non ci sono dubbi, Pozzo ha battuto Marotta <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA