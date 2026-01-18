Tante le cessioni nel corso di questo gennaio e di conseguenza la squadra sta cercando di capire se ci sono i margini per aggiungere degli elementi di primissimo livello alla rosa di mister Kosta Runjaic. Calciatori che devono rispettare a pieno il diktat dell'Udinese e di conseguenza essere dei profili futuribili.
Calciomercato Udinese – Pozzo batte Marotta: nuovo colpo, battuta l’Inter
Giampaolo Pozzo batte Beppe Marotta, non è quello accaduto sul campo ma potrebbe essere il sunto dell'ultima trattativa di mercato
Una trattativa non semplice, ma che potrebbe prendere quota da un momento all'altro vede la squadra che batte un avversario di primissimo livello come i neroazzurri di Milano. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questa trattativa. Colpo a sorpresa per l'Udinese <<<
