Calciomercato Udinese – Pozzo corre ai ripari: colpo pronto per gennaio

Giampaolo Pozzo sta lavorando in maniera intensa sul mercato in entrata ed in uscita. Il patron sa che c'è bisogno di qualche altra modifica per poter allestire una squadra decisamente interessante e che possa fare lo step che manca per puntare alla parte sinistra della classifica nel corso della seconda parte di stagione.
Sappiamo che l'Udinese è sempre molto attenta a tutti i giovani talenti che si affacciano nel mondo del calcio. Proprio nel corso di queste ore potrebbe arrivare il nuovo colpo direttamente dalla Turchia. Tutti i dettagli sul nuovo mediano <<<
