Calciomercato Udinese – I Pozzo hanno deciso? Un ex titolare saluta tutti

La sessione di gennaio per i bianconeri allenati da mister Kosta Runjaic si sta avvicinando in maniera inesorabile e sono diverse le situazioni da dover limare nel migliore dei modi. Ad oggi c'è più di qualche profilo che dovrebbe essere ceduto e poi anche in entrata vanno valutate le varie occasioni.
I Pozzo potrebbero aver deciso per il primo vero e proprio colpo di mercato. Ecco tutti i dettagli su un affare decisamente interessante
Nelle ultime ore sta prendendo quota un addio decisamente interessante e sorprendente per certi versi. Un calciatore che è sempre stato nel giro dei titolari, ma nel corso di questa stagione fa fatica ad essere un protagonista. Tutti i dettagli sul colpo di mercato <<<
