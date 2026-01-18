Calciomercato Udinese – Pozzo fa piazza pulita! Tre cessioni alle porte

Una rosa decisamente corposa ed una squadra che ha bisogno di essere sfoltita in vista della seconda parte di annata che si prospetta a dir poco impegnativa. Nelle ultime ore sono diversi gli addii già ufficializzati e stiamo parlando di Matteo Palma alla Sampdoria, Iker Bravo al Las Palmas e Brenner verso il Vasco da Gama.
La famiglia Pozzo nel corso di questa sessione di mercato sta cercando di sfoltire la rosa bianconera in maniera più che evidente: le ultime
Questi, però, potrebbero non essere gli unici pronti per salutare il mondo bianconero (almeno momentaneamente). Prende quota un possibile triplo addio, con la famiglia Pozzo che continua il suo processo di sfoltimento. Ecco i tre nomi e la prossima destinazione.L'addio è solo questione di tempo <<<
