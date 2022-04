Calciomercato Udinese – Pozzo fissa il prezzo / 30 milioni o non parte

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato e stiamo parlando di una squadra che sicuramente non potrà fare passi falsi dato che sta cercando continuità per poter concludere al meglio questa stagione. La vittoria contro il Cagliari per 5-1 non può aver fatto altro che regalare buon umore, ma questa positività non va smarrita.

Non è un caso che la squadra guidata del tecnico toscano Gabriele Cioffi sia tornata ad inanellare buone prestazioni e risultati positivi con il ritorno del numero 37: Roberto Pereyra. Il punto è che il suo talento non sarà a disposizione domenica pomeriggio e di conseguenza bisognerà fare a meno delle sue doti balistiche.

Intanto il presidente Giampaolo Pozzo ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Sono diverse le squadra interessate ad uno dei giocatori che più si è messo in mostra in questa stagione ed ora si potrebbe trovare un vero e proprio accordo per le sue prestazioni. La cifra per il trasferimento è stata fissata. 30 milioni o non parte <<<