Calciomercato Udinese – I Pozzo fanno fuori un top a Gennaio? La verità

L'estate sembrava potesse essere decisiva per l'addio ufficiale della famiglia Pozzo alla presidenza del club bianconero, ma alla fine quasi come una cotta il tempo si è portato via tutto e in quel di Udine restano le certezze. Il patron è pronto per guidare ancora una volta il club friulano.

Nelle ultime ore si sta già lavorando all'immediato futuro e di conseguenza al mercato di gennaio con diversi profili che sono stati messi sotto osservazione. Tanti i calciatori che potrebbero salutare il mondo bianconero, ma su tutti c'è un vero e proprio titolarissimo. Tutti i dettagli sul possibile addio <<<