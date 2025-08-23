L'Udinese non ha tempo da perdere e dopo l'addio di due calciatori fondamentali come Lorenzo Lucca e Florian Thauvin è arrivato il momento di trovare i sostituti perfetti. Sono diversi i profili messi sotto osservazione e tra questi pare esserci anche quello del nuovo centravanti.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Pozzo ha scelto il nuovo Lucca: AFFARE FATTO
udinese
Calciomercato Udinese – Pozzo ha scelto il nuovo Lucca: AFFARE FATTO
La società bianconera non ha tempo da perdere e sembra essere pronta per ufficializzare un acquisto di primissimo livello per il suo attacco
Keinan Davis è un pallino della società ed un punto ferma, ma i vari problemi fisici non possono fare altro che portare il club a cercare anche una possibile alternativa. Tanti i calciatori sotto osservazione, ma adesso sembra essere arrivato il momento del nuovo numero nove <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA