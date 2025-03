Calciomercato Udinese – Pozzo sul nuovo Koulibaly: affare da tre milioni

Una stagione tranquilla con quota 40 raggiunta con grande anticipo ed ora si lavora per togliersi soddisfazioni di giornata in giornata. La squadra è a lavoro sui campi del Bruseschi (escludendo solo gli otto nazionali). Nel frattempo la società sta già pianificando l'annata che verrà.

Il club non vede l'ora di fare la differenza e proprio per questo motivo sta cercando di mettere a referto un colpo in pieno stile Udinese. Tutti i dettagli sul nome per la società bianconera. Arriva il nuovo Koulibaly <<<