Mercato Udinese – Il patron Pozzo prepara l’assalto: si studia la formula

Bisogna darsi da fare e bisogna farlo subito . Questo è l'unico modo per poter risalire la china e farlo nel miglior modo possibile. Intanto il team continua a lavorare in vista della prossima sessione di mercato. La squadra vuole anticipare delle potenziali concorrenti riguardo un giovanissimo.

Il giocatore al centro dell'articolo gioca nella categoria cadetta ed è uno dei pochi che si salva in una situazione tutt'altro che semplice (per il suo team). Stiamo parlando di un ragazzo che non vede l'ora di fare il grande salto e far vedere a tutti le sue ottime qualità. Andiamo a vedere di chi si sta parlando <<<