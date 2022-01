Calciomercato Udinese – Pozzo pensa già a Giugno / Affare da sei milioni

L'Udinese ha sicuramente messo una toppa in un reparto che rischiava di restare al lumicino. Il punto che uno dei due nuovi innesti saluterà il team già il prossimo giugno, motivo per cui bisogna già pensare al futuro ed ad una possibile soluzione.

Il presidente Pozzo , assieme al direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino sta cercando di analizzare tutte le possibili piste . L'obiettivo è quello di assicurarsi un difensore in grado di fare la differenza e sicuramente capace di inserirsi nel mondo bianconero. Tra tutti i nomi visionati in questi giorni c'è uno che sembra poter convincere la società.

Il giocatore al centro dell'articolo è argentino e in questa stagione si sta prendendo sempre più i suoi spazi. Da quando è diventato un titolare non ha deluso, anzi, si è mostrato un vero e proprio valore aggiunto per la squadra e per il team. Andiamo a vedere il giocatore al centro dell'articolo. Tutti i dettagli <<<