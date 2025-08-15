Giampaolo Pozzo continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra bianconera sa che deve fare la differenza sotto tutti i punti di vista e proprio per questo motivo vuole chiudere il prima possibile un affare che porti al nuovo componente della rosa per l'attacco.
Calciomercato Udinese – Pozzo ha scelto il nuovo bomber: arriva da Napoli
Il patron bianconero ha scelto a tutti gli effetti il nuovo bomber della squadra. Non perdiamo nemmeno un secondo ed ecco i dettagli
Sono diversi i nomi messi sotto osservazione e tra questi sembra proprio esserci anche un attaccante che arriverebbe dal Napoli. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare di mercato. La scelta dei Pozzo per l'attacco <<<
