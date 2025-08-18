La società bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il club ha bisogno di fare la differenza sotto tutti i punti di vista ed oggi inizia ufficialmente la stagione con la partita di Coppa Italia contro un team di Serie B come la Carrarese.
Calciomercato Udinese – Pozzo ha scelto il nuovo 10! Roma protagonista
La famiglia Pozzo sta cercando in tutti i modi di completare la rosa del club bianconero. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco il punto
Una partita non semplice, con una società che non vede l'ora di mettersi in mostra ma ci sono ancora dei dettagli da sistemare e delle firme da aggiungere. Tutti i dettagli sul possibile nuovo numero 10 della squadra bianconera <<<
