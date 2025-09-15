L'avvio stagionale da parte dell'Udinese è senza ombra di dubbio di assoluto spessore. La squadra bianconera è riuscita a mettere a referto tre vittorie ed un pareggio (se includiamo la Coppa Italia). Un team che non ha mai abbassato lo sguardo e l'intensità anche in quel di Pisa.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Pozzo studiano il colpo a 0! La freccia per Runjaic
udinese
Calciomercato Udinese – Pozzo studiano il colpo a 0! La freccia per Runjaic
La famiglia Pozzo sembra stia studiando un colpo di assoluto spessore per la sua fascia sinistra. Dopo i rinforzi arrivati sulla destra
La società crede fortemente che il secondo anno di mister Kosta Runjaic possa regalare più gioie sotto tutti i punti di vista. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su un colpo che rinforzerebbe la rosa. C'è un nuovo nome per la fascia sinistra <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA