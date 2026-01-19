Passano le settimane e le giornate, con la squadra che ha ancora grande voglia di scalare la classifica e vivere un campionato nella parte sinistra della graduatoria. Un obiettivo non semplice, ma che i bianconeri di Udine seguono da diverse settimane.
Calciomercato Udinese – La Premier vuole Atta: ecco la risposta dei Pozzo
La Premier League non ha intenzione di mollare il colpo e di conseguenza sembra essere pronto per tornare all'assalto. Ecco tutti i dettagli
Adesso non possiamo fare altro che concentrarci anche sul mercato in uscita e soprattutto su una trattativa di primissimo livello che riguarda uno dei tasselli più importanti della società. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. La Premier League vuole Atta, ecco il punto <<<
