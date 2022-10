L’Udinese prepara i primi 2 colpi per il calciomercato di gennaio / News

Pierpaolo Marino e la dirigenza dell'Udinese non smettono mai di lavorare e di guardarsi intorno. Sono arrivate le prime due sconfitte consecutive della stagione ma non c'è motivo di allarmarsi. Mentre Sottil svolge il suo lavoro, Marino prepara i primi due colpi del mercato di gennaio.

La regola è sempre la stessa. Perché dovrebbe arrivare un nuovo attaccante quando in rosa ci sono già Deulofeu, Beto, Success e Nestorovski? Ed è proprio qui che volevamo arrivare. Il macedone ha disputato 4 partite in Serie A e 2 in Coppa Italia collezionando un totale di 138 minuti di gioco. Nonostante l'ottimo ritiro pre-stagionale è arrivato 1 solo assist. Il suo contratto scade a fine campionato e pare che Sottil non abbia tutta questa voglia di includerlo nel progetto bianconero. Di conseguenza, o Nestorosvki viene ceduto nella finestra invernale di mercato (piace molto a diversi club in Serie B che lo accoglierebbero a braccia aperte) oppure farà i bagagli salutando Udine a parametro zero. La sua cessione, però, aprirebbe le porte all'attaccante della Fluminense. Martins: le cifre e gli ultimi aggiornament! <<<