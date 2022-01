Calciomercato Udinese – Pronto a far impazzire i tifosi / Ecco l’ex Bayern

1 di 2

Il momento

Luiz Gustavo e Ribery

Il team bianconero sta affrontando un momento molto difficile. La sconfitta, di ieri, per 6-2 è solamente la ciliegina sulla torta di uno dei periodi più bui che la squadra abbia mai visto. Per delle colpe non sue, il team guidato da Gabriele Cioffi si è trovato in una situazione tutt'altro che piacevole.

Una squadra che si è potuta radunare solo il giorno stesso dell'incontro e che non si allenava da oramai cinque giorni. Problematica la fermezza della Lega che non ha permesso il rinvio e fatto giocare la società bianconera come previsto dal calendario. La conseguenza è stata una partita tutt'altro che combattuta.

Il risultato finale, per quanto possa sembrare difficile, è anche bugiardo. Il team bianconero ha davvero dato tutto e fatto il possibile per poter evitare una figuraccia, ma con il passare del tempo la stanchezza è affiorata. Per potersi coprire, la società sta preparando un colpo di mercato molto interessante. Ecco di chi stiamo parlando <<<