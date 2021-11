Calciomercato Udinese – Purosangue argentino: lo vogliono tutti e Marino…

Conosciamo tutti la grande abilità dell'Udinese nello scovare giovanissimi prodigi. La dirigenza bianconera non conosce pause e c'è chi dice che sia pronta a "sfornare" il prossimo grande colpo.

Gennaio si avvicina e con il nuovo anno verrà dato il via anche alla sessione invernale di mercato. I 20 direttori sportivi del nostro campionato stanno già trascorrendo gran parte delle loro giornate al telefono. Il livello della Serie A è aumentato rispetto all'anno scorso e ogni passo falso, alla fine dei conti, potrebbe rivelarsi decisivo.

Per questo motivo, e le ultime partite ne sono state la prova, non bisogna mai smettere di guardare avanti. L'Udinese è un progetto non ancora completato. La costruzione, o meglio, la restaurazione della rosa è iniziata quest'estate con le cessioni dei due argentini. A proposito di Argentina, il prossimo colpo di mercato "rischia" proprio di venire da lì. Ecco di chi stiamo parlando <<<