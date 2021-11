Calciomercato Udinese – Questione rinnovi: “Il punto della situazione”

1 di 2

Si lavora

Udinese

La società è consapevole del percorso che si sta seguendo in questa stagione. Sono diversi i giocatori giovani e dalle grandi capacità che sicuramente ci faranno divertire in futuro. Servono però ancora delle chiocce in grado di poter far crescere con tranquillità e senza pressione i diversi giovani talenti.

Tocca alla società capire quali giocatori rinnovare e se appunto quest'ultimi meritano il rinnovo. I players in scadenza sono diversi e al momento, molti di questi, sono ancora titolari o nel giro della titolarità. Per altri invece al momento sembra non esserci più spazio.

La dirigenza sta cercando di capire quali giocatori anche nel futuro sono in grado di poter fare la differenza ed essere estremamente utili alla causa, non si vogliono rischiare dei buchi nell'acqua. Continua il lavoro senza via di sosta. Ecco il punto della situazione su tutta la questione. Diverse le novità <<<