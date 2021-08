Calciomercato Udinese – La raffica del fine settimana: quante opportunità!

Il mercato dell’Udinese non è ancora finito, o perlomeno questo è quello che sperano i tifosi friulani. Luca Gotti attende rinforzi. Il fatto che serva un centravanti è talmente scontato che sarebbe inutile e pleonastico continuare a ripeterlo. Certamente si può fare di più anche negli altri due reparti: difesa e centrocampo. Le opportunità non mancano. Non è necessario spendere tanto. Le occasioni ci sono e quelle a basso costo sono tante. Dalla retroguardia, passando per la metà campo fino alla nuova punta. Ecco tutti i nomi che non devono essere sottovalutati. Cominciamo dal primo <<<