Calciomercato Udinese / Sta succedendo di tutto: raffica di notizie!

Quando diciamo che "sta succedendo di tutto" non lo diciamo così per dire. Le ultime 24-48 ore sono state molto intense in casa Udinese. Il Dirigente Generale, Franco Collavino(come vi abbiamo già riportato questa mattina) ha alzato un polverone con le sue ultime dichiarazioni. Attenzione, questo articolo non è mirato a ripetere per l'ennesima volta le sue dichiarazioni. Adesso i tifosi friulani si aspettano davvero qualcosa di concreto e non solo un attaccante. Passiamo all'argomento principale dell'articolo. All'ultima scheda trovate l'analisi su tutti i nomi! Ecco che cosa sta succedendo <<<