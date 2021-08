Calciomercato Udinese – Raffica da paura: si sblocca tutto! / C’è il via libera

Il mercato dell'Udinese non è finito. Non poteva essere finito. Per quanto riguarda Success, manca ancora l'ufficialità della società ma dovrebbe essere solo ed esclusivamente una questione di tempo. Pierpaolo Marino si sta dando da fare. I nomi sul fuoco sono tanti. Ci sono diverse, tante (forse persino troppe) operazioni in ballo che potrebbero essere chiuse da un momento all'altro. Si parla anche di nomi importanti e di un certo calibro. Basta con le parole. Arriviamo ai fatti. Ecco tutti i calciatori accostati all'Udinese: che la raffica abbia inizio<<<