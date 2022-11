Udinese, la raffica pre-Napoli: De Laurentiis scatenato! E ora? / News

L' Udinese non vince da 7 partite. E' passato più di un mese dall'ultima volta che i bianconeri sono riusciti a portare a casa i 3 punti e adesso è arrivato il momento di scendere in campo contro la capolista. Ma questo lo sapevamo già. Adesso si parla di mercato .

Il Napoli vuole continuare a correre e non ha intenzione di fermarsi. Per puntare allo scudetto, però, non si può ignorare la prossima finestra di mercato. Ed è proprio qui che volevamo arrivare. Ci sono 5 bianconeri nel mirino della società partenopea <<<