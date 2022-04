Calciomercato Udinese – Un rapporto al termine / Le ultime sul rinnovo

Il team bianconero continua il suo processo di crescita , anche se ieri sera c'è stata una frenata non indifferente. La sconfitta con la Salernitana potrebbe fare molto male soprattutto al morale di alcuni calciatori, dato che fino ad oggi non sono stati in grado di fare la differenza ed alla loro grande occasione hanno sbagliato.

Tra questi c'è anche chi ha ancora il suo rinnovo di contratto in un vero e proprio limbo e di conseguenza fare bene ieri sarebbe potuto essere importante proprio per convincere la società. Intanto ci si avvicina al prossimo incontro di campionato e la situazione non sembra essere delle migliori per alcuni componenti.