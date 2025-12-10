Una situazione di campionato non semplice, con la squadra che sta cercando di fare la differenza sul campo da gioco anche se nel corso dell'ultima giornata di campionato non è arrivato il risultato che ci si aspettava. La sconfitta con il Genoa sicuramente getta dubbi dopo l'ottima prova con il Parma di qualche giorno prima.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Regalo di Natale dei Pozzo? Le ultime su Zaniolo
udinese
Calciomercato Udinese – Regalo di Natale dei Pozzo? Le ultime su Zaniolo
Un vero e proprio regalo quello che potrebbe fare il patron Pozzo a tutti i tifosi dell'Udinese nel corso delle prossime settimane: il punto
Nel frattempo c'è un mercato che continua ad essere protagonista con degli affari di primissimo livello. Un nome decisamente interessante e soprattutto il vero protagonista del futuro dell'Udinese. Nicolò Zaniolo resterà in bianconero? Ecco gli ultimi dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA