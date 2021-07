Calciomercato Udinese – Reparto da rifare: 7 nomi si contendono un posto!

Il tempo passa. Giorno dopo giorno avanziamo in una sessione di calciomercato che ha dell'impressionante. L'Udinese è attivissima su tutti i fronti. Le cessioni hanno permesso a Marino di muoversi liberamente a destra e a sinistra senza troppi problemi. Adesso, però, altre due cessioni potrebbero continuare a far diventare sempre più ricco il bottino dell'Udinese. Senza troppi giri di parole, tutti sappiamo che Molina e Larsen sono due obiettivi di mercato. Sul primo ci sono i nerazzurrie sul secondo spinge forte il Galatasaray. Luca Gotti, di conseguenza, vuole almeno altri due profili in grado di sostituire l'argentino e il danese. Ne sono stati individuati 7. Cominciamo subito con il primo nome <<<