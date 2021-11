Calciomercato Udinese – Rinnova o non rinnova? / Riparte la telenovela

1 di 2

L'esterno tuttofare

Larsen

Arriva da una pre stagione spettacolare. Anche se non lo ha vissuto con addosso la maglia bianconera. In realtà e probabilmente non si può neanche chiamare preseason, ma forse è meglio chiamarla offseason dell'annata precedente. Sta di fatto che ha sorpreso davvero tutti.

Quest'estate è stato al centro di parecchie voci di mercato, ma alla fine non si è riuscito a concludere nulla. Con tutte le diverse interessate, troppi i soldi chiesti dalla società bianconera per un giocatore che tra qualche mese sarà disponibile a zero.

Lui però non ha mai mollato ed anzi sembra essersi preso la titolarità anche in questa stagione. Continua a lavorare senza interruzioni e probabilmente aprirebbe anche ad un'ipotetico rinnovo in maglia bianconera. Avete capito di chi si sta parlando? Scoprilo assieme a noi <<<