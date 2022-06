Mercato Udinese – Rinnova o non rinnova? / Dettagli sul contratto di Arslan

La società bianconera continua il suo periodo di crescita . Stiamo parlando di una squadra che continua a crescere ed in pochissimo tempo è migliorata sotto tutti i punti di vista possibili ed immaginabili. Ora bisogna trovare soltanto un altro po' di continuità per potersi confermare ai vertici della classifica.

Bisogna dare tutto nonostante diverse cose siano definitivamente cambiate. Stiamo parlando di una squadra che dovrà fare a meno di parecchi giocatori fondamentali per la società. Inoltre non va esclusa la grana del cambio allenatore e di conseguenza fare il massimo non sarà un'impresa semplice a cui ambire.