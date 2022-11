Calciomercato Udinese – I rinnovi non arrivano, le scelte di Jajalo e Arslan

Il team bianconero si gode queste meritate vacanze, ma nel frattempo si lavora sul mercato. Il punto sul rinnovo di Mato Jajalo e Arslan

La squadra guidata da Andrea Sottil si gode questo momentaneo momento di pausa, con la ripresa degli allenamenti che dovrebbe essere settimana prossima sui campi del Bruseschi. La dirigenza in accordo con il tecnico ha preferito il clima freddo di Udine ma con il vantaggio di potersi abituare al meglio ai prossimi mesi ed al loro clima difficile. Nel frattempo anche mentre non si gioca bisogna pensare al campo ed al momento sono diversi i giocatori bianconeri che non hanno ancora preso una decisione in vista della prossima stagione. Tra questi ci sono due mediani importanti nel gioco del tecnico ex Ascoli. Ecco di chi stiamo parlando e le ultime sul loro possibile rinnovo.

Il primo protagonista dell'articolo è anche colui che si è preso la copertina di questo pezzo. Si parla del turco Tolgay Arslan che al momento ha un contratto in scadenza tra sette mesi e non si è ancora sentito parlare di rinnovo. La sua idea è quella di restare, dopo aver preso la decisione già la passata stagione (anche nel corso dell'anno passato è stato a rischio addio, visto che il contratto aveva un'opzione che prevedeva la non obbligatorietà di rinnovo). Adesso anche la squadra sembra voler prolungare la sua permanenza in quel di Udine e di conseguenza è una trattativa a cui mancano solo gli accordi finali e le firme.

Il possibile addio — Chi invece potrebbe dire addio al termine della stagione è Mato Jajalo. Il suo approccio con l'Udinese non è stato dei migliori e la riserva di Walace sta trovando pochissimo spazio, motivo per cui potrebbe provare l'avventura in un'altra squadra del nostro campionato. La società ascolterà prima le intenzioni del giocatore e poi cercherà di decidere assieme a lui la strada migliore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le date della ripresa. Ecco quando si scende in campo <<<