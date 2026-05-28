L'Udinese sta già lavorando al suo futuro ed anzi è iniziata la programmazione completa della prossima stagione. Il team proprio in queste ore sembra essere pronto per mettere a referto un rinnovo importante e ci sono tutti gli accordi con il difensore centrale. Un calciatore che nell'ultima annata si è preso un posto da assoluto protagonista ed in pochissimo tempo è diventato imprescindibile anche per un mister come Kosta Runjaic. Non perdiamo un secondo ed andiamo con tutti i dettagli sull'importante rinnovo di Christian Kabasele.

Tutti i dettagli sul rinnovo del belga

Christian Kabasele festeggia dopo la rete del vantaggio con la Fiorentina

Il difensore centrale è oramai pronto per iniziare una nuova stagione sempre con i colori bianconeri a riportarlo ci ha pensato Fabrizio Romano. Il giornalista ha annunciato che è tutto fatto per il prolungamento fino al 2027 e di conseguenza la permanenza per ancora una stagione del calciatore all'Udinese. Adesso bisogna attendere solo l'annuncio ufficiale, anche se pare essere solo questione di tempo prima che arrivi la comunicazione definitiva e di conseguenza si inizi un'altra stagione con un perno importante almeno in difesa.