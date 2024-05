Mercato Udinese | Rinnovo di Pereyra in bilico: dietro c’è il River Plate

Messa alle spalle la gara con il Frosinone, l'Udinese è chiamata a preparare il futuro per evitare di vivere di nuovo un'annata così complicata. Uno dei nodi da sciogliere è quello legato al futuro di Roberto Pereyra. Ol capitano, infatti, è in scadenza e bisognerà capire i margini per un rinnovo. La posizione del Tucu è finita in bilico già nell'estate scorsa, con un contratto firmato a settembre e l'avvio praticamente di una terza avventura in bianconero.