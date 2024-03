Mercato Udinese / Rinnovo sì o no? Il futuro del “Tucu” è in dubbio

Rinnovo sì o rinnovo no? Questo è il vero punto di domanda sul possibile futuro dell'argentino Tucu Pereyra. Ecco tutte le ultime

Pereyra rinnova oppure questa è l'ultima stagione in bianconero? Il calciatore argentino è l'unico contratto in scadenza di questa stagione e di conseguenza si vuole evitare il prima possibile una situazione simile a quella vissuta qualche mese fa. L'Udinese vorrebbe rinnovare quello che è il suo capitano per un'altra stagione, ma tutto dipende da due fattori.