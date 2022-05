Mercato Udinese – Sottil? Macché, rischia di saltare tutto / I dettagli

Il team bianconero dopo una seconda parte di stagione eccellente ha subito una vera e propria beffa . Stiamo parlando di una squadra che non vedeva l'ora di fare la differenza, ma in pochissimo tempo è passata dall'avere un futuro chiaro e preciso fino a dover cercare completamente una nuova guida tecnica inclusa di tutto lo staff.

La dirigenza non si è persa di animo o di coraggio e si è già messa all'opera pur di individuare i profili migliori per il futuro. Proprio nelle ultime ore sembra essere stato trovato un accordo abbastanza importante con un mister di ottimo livello, stiamo parlando di Andrea Sottil (ex bianconero).

Sembra esserci stato un colloquio la passata settimana che ha condotto il mister alla sua nuova panchina. Anche se nelle ultime ore sono emersi dei dettagli che potrebbero stravolgere le carte del banco e di conseguenza far saltare tutto. Ecco i motivi per cui la trattativa non è ancora al sicuro. Cambiamento in vista <<<