Mercato Udinese / Ritorno di fiamma dell’Atletico per Nehuen Perez

Inizia l'estate e il tormentone legato al futuro di Nehuen Perez ricomincia. L'Atletico Madrid è in cerca di un rinforzo la sua difesa in vista della prossima stagione. Il primo nome sulla lista è quello di David Hancko, centrale del Feyenoord attualmente impegnato agli Europei con la Slovacchia. In alternativa i Colchoneros potrebbero riportare a casa Nehuen Perez facendo valere il diritto di recompra (valido fino al 2025) al prezzo fissato di 15 milioni di euro. Con Hermoso a un passo dal Napoli, ecco l'argentino può diventare un'occasione. Al momento nessun contatto diretto con Gino Pozzo, che attende l'evolversi della vicenda conscio del fatto che il difensore argentino vuole lasciare Udine in estate.